Prefeitura quer agilizar início da construção do Hospital da Criança

O edital do processo licitatório para a construção do futuro Hospital da Criança de Campina Grande será publicado até o final do mês de janeiro. A informação foi dada pelo secretário municipal de Planejamento, André Agra. Segundo ele, já nos próximos oito dias haverá a conclusão da análise do projeto arquitetônico.

“Desta forma, pela nossa programação, o certame licitatório começará até o final deste mês, mediante a publicação do edital, sendo este um dos primeiros grandes passos para a concretização de mais esta obra em favor do povo campinense”, afirmou, garantindo que toda a obra será executada ainda este ano.

Por sua vez, o prefeito Romero Rodrigues anunciou que as obras deverão ser iniciadas já no próximo mês de março. Conforme explicou, serão investidos recursos próprios do município, garantindo ser o propósito de dotar a cidade de uma nova unidade hospitalar moderna, com o rigoroso atendimento de todas as especificidades e requisitos técnicos do Ministério da Saúde.

Em relação à localização do hospital, o secretário André Agra disse que ficará em área ao lado do Ginásio O Meninão. Outra novidade anunciada por ele é que, além do hospital, a PMCG vai construir, também na mesma área, a sede local do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A meta, segundo André Agra, é viabilizar no entorno do Ginásio O Meninão um verdadeiro conglomerado médico-hospitalar.

Ele explicou que várias unidades de saúde públicas e privadas vem sendo instaladas naquela região, criando-se, portanto, mais um verdadeiro pólo de saúde em Campina Grande.

Quanto ao Hospital da Criança, o secretário destacou o avanço da cidade na área pediátrica, sendo esta uma verdadeira necessidade para o atendimento das demandas oriundas de Campina Grande e também de municípios da Paraíba, além de outros Estados.

