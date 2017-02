Prefeitura Municipal de Malta discute o “Professor como protagonista do Ensino”

A Prefeitura Municipal de Malta, através da Secretaria de Educação, realizou nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2017, a Jornada Pedagógica para início do ano letivo de 2017, abordando o tema “Professor como protagonista do Ensino”, proferido pelo doutor em Educação, Irenaldo Pereira.

Ao total foram capacitados cerca de 80 profissionais diretamente envolvidos na educação das crianças e jovens da cidade de Malta, foi o que relatou o prefeito, Nael Rosa.

– A escola é um ambiente onde a criança aprende o saber científico, mas aprende valores e a relacionar-se com as diferenças, aceitando-as e aprendendo continuamente, por isso a nossa administração sempre vai priorizar ações como esta de formação contínua dos profissionais que cuida diariamente daqueles que vão ser o futuro da nossa cidade– salientou o prefeito, parabenizando o secretário Joselito Bandeira de Lucena e a adjunta, Alba Rejane Soares Gabriel.

Joselito, por sua vez, salientou a escolha do tema que enfatiza o papel do professor na sociedade, influenciando e não apenas repassando as ciências exatas, mas transferindo Educação.

– O que os alunos aprendem em sala de aula, transferem aos pais, à família e a sociedade. Acreditamos no poder transformador dos professionais de Educação, e vamos sempre atuar na busca de melhorias à classe – ressaltou o titular da Educação.

O evento pedagógico foi coordenado pela empresa Gênesis Consultoria e Sistemas, que elogiou o envolvimento do município na preocupação contínua com a formação dos professores e técnicos do município.

– É importante acreditar que é preciso planejar e a acompanhar os métodos educacionais aplicados nas unidades escolares, ficando atentos para as técnicas inovadoras aplicadas na Educação, é um mundo de mudanças e temos que estar cientes de que precisamos estar em constante aprimoramento. Este seminário pretendeu alinhar os dois pilares essenciais para o ensino/aprendizagem: a valorização do profissional e das técnicas educacionais – salientou os coordenadores da empresa de consultoria Gênesis.