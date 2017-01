Prefeitura inicia pagamento de aposentados e pensionistas nesta sexta-feira

A Prefeitura de Campina Grande iniciou nesta sexta-feira, 27, o pagamento da folha referente ao mês de janeiro dos aposentados e pensionistas.

Inicialmente, receberão os cerca de 3,7 mil aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (Ipsem), cuja folha está estimada em R$ 6,7 milhões.

O pagamento dos servidores efetivos deverá ocorrer no início da próxima semana, dentro do mês trabalhado.

“O pagamento antecipado, em relação aos servidores ativos, é um compromisso do prefeito Romero Rodrigues. A gestão é operosa, faz muito com pouco, em meio à grande adversidade da profunda crise que assola o país”, declarou Antônio Hermano, presidente do Ipsem.

Ele explicou ainda, que os salários estão disponíveis nas contas dos aposentados e pensionistas desde às 9h desta sexta-feira.

Já os servidores efetivos deverão receber no início da próxima semana, garantindo a política de pagamento dentro do mês trabalhado, fruto de planejamento financeiro e equilíbrio fiscal, adotados pela gestão.