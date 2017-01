Prefeitura na Paraíba realiza recadastramento para combater servidores fantasmas

Na cidade de Patos, no Sertão paraibano, o prefeito Dinaldinho Wanderley (PSDB) está convocando os servidores efetivos da Prefeitura para recadastramento. O objetivo é combater funcionários fantasmas.

O secretário de administração da cidade, Manoel Noia, anunciou que o recadastramento ocorrerá entre os dias 9 de janeiro a 10 de fevereiro, das 8h às 17h, na sede do auditório do Samu.

– Os servidores deverão comparecer nos dias determinados, de acordo com cronograma elaborado pela Secretaria de Administração. De forma que, desde o dia 9 ao dia 18 de janeiro serão recadastrados os servidores da saúde, do dia 19 a 31 os servidores da educação e do dia primeiro ao dia 10 de fevereiro as demais secretarias do município. A relação dos documentos que deverão ser apresentados, juntamente com o formulário que deverá ser entregue e preenchido, constarão no site da Prefeitura- informou.

Da Redação