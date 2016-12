Prefeitura de Campina vai estudar a revisão da concessão pública da Energisa

O secretário de Planejamento e Obras de Campina Grande, André Agra, revelou, nesta quarta-feira, 21, que a Prefeitura já começa a fazer estudos sobre todas as concessões públicas no município, principalmente da Cagepa e Energisa, empresas responsáveis pelo abastecimento de água e esgoto e fornecimento de energia em Campina.

No caso específico da Energisa, a Prefeitura decidiu fazer, de imediato, uma auditoria nas prestações de contas do consumo do parque iluminático da cidade, ou seja, o total real do número de pontos de luz nas vias públicas e seus respectivos gastos.

A informação é essencial para a atualização cadastral do patrimônio de iluminação pública do município.

Ao mesmo tempo, já há estudos encaminhados, segundo André Agra, para a revisão da concessão pública de água, esgoto e iluminação pública, levando-se em conta que essa medida faz parte de uma ampla estratégia da próxima gestão do prefeito Romero Rodrigues para atrair investimentos privados e melhorar os serviços oferecidos em Campina Grande.

Modelar

O secretário lembra que, desde 2013, quando a atual gestão passou a responder pela iluminação pública no município, houve uma elevação notável de qualidade, medida pelo tempo-resposta às demandas e o grau de satisfação dos consumidores, atestado através de seguidas pesquisas.

Da Redação com Codecom/CG