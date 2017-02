Prefeitura de Campina Grande inicia atividades do V Seminário Municipal de Educação

Com um debate sobre o currículo escolar e os seus reflexos na garantia do direito de aprendizagem das crianças e adolescentes, a Prefeitura de Campina Grande iniciou na manhã desta quinta-feira (2) as atividades do V Seminário Municipal de Educação.

O evento, que marca o início do ano letivo na Rede Municipal de Ensino, foi aberto pela secretária de Educação, Iolanda Barbosa, no Teatro Municipal Severino Cabral.

Participam do Seminário, que se estenderá até a tarde da sexta-feira, todos os profissionais que integram a Rede Municipal de Ensino.

De forma integrada, eles debatem os rumos da educação pública municipal e planejam as ações para o ano letivo que se inicia.

Esse ano, o tema central escolhido para o evento foi “Currículo, Avaliação e Gestão para a Aprendizagem: da reflexão à sistematização”.

Segundo a secretária Iolanda Barbosa, a opção por aprofundar as discussões sobre o currículo surgiu da necessidade de unifica-lo nas escolas do município para tornar mais eficaz o planejamento pedagógico e garantir, dessa forma, a efetivação do direito de aprender dos alunos da Rede.

“O Seminário de Educação traz para essa rede um amadurecimento muito grande, pois juntos nós conseguimos entender que o aluno está em primeiro plano. Ao longo dos últimos anos nós conseguimos mudar o sistema de ensino, criamos um sistema de avaliação interno e, mais do que tudo, conseguimos alinhar um trabalho que hoje nos conduz para a responsabilidade de discutir o currículo escolar”, pontuou.

Ainda falando sobre o tema do evento, Iolanda lembrou que os profissionais das escolas e creches municipais receberam o documento preliminar da Base Nacional Comum Curricular, que está sendo discutida e estruturada através de mediação do Ministério da Educação, e tiveram a oportunidade de dar suas contribuições a partir de consultas feitas pelo governo federal.

“Mesmo com as discussões sobre a Base Nacional, Campina Grande precisa se antecipar nesse processo, que deve acontecer de forma coesa, respeitando a diversidade que compõe a prática pedagógica e o estilo de cada professor, construindo assim uma linha de base que é o currículo”, acrescentou.

Além de Iolanda, participaram da solenidade de abertura do Seminário o promotor da Educação em Campina Grande, Alcides Leite de Amorim; a presidente do Conselho Municipal de Educação, Margareth Maria de Melo; o diretor executivo do Instituto Alpargatas, Berivaldo Araújo; o tenente Ouriques, representando o comando do Corpo de Bombeiros; a professora Glória Maria Leitão, membro do Fórum Municipal de Educação Básica; e os consultores do Programa Gestão para a Aprendizagem, da Fundação Lemann, Samuel Holanda e Raph Gomes.

PROGRAMAÇÃO

Após a solenidade de abertura, o público participou de uma mesa de debate que abordou o tema central do evento sob diferentes perspectivas.

Compuseram a mesa temática, que também foi realizada no turno da tarde, a professora doutora da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Glória Maria Leitão de Souza Melo; o professor Raph Gomes Alves, membro do Movimento pela Base Nacional Comum Curricular e integrante do Programa Gestão para a Aprendizagem, da Fundação Lemann; além da professora Milene Bazarim, mestre em Linguística e professora assistente no curso de Letras da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

Já nesta sexta-feira, nos turnos manhã e tarde, os participantes vão se dividir em 15 grupos de trabalho, organizados de acordo com as atribuições de cada profissional, para planejamento do ano letivo.