Prefeitura de Campina entrega decoração natalina da STTP

A Prefeitura de Campina Grande inaugura nesta quarta-feira, 21, a partir das 19h, a tão esperada decoração natalina da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), quando os visitantes serão agraciados com uma cantata natalina.

A fachada do prédio administrativo da STTP é um dos locais que mais recebem visitação pública durante o período de Natal, justamente pela beleza do projeto decorativo.

Para este ano a STTP convidou os integrantes do coral Soul, da Escola de música Nova Semente, que apresentará a divina Cantata Natalina.

Têm permanência garantida no projeto decorativo, o palco para as apresentações dos corais e cantatas natalinas, além da montagem da casa cenográfica do Papai Noel, onde o “bom velhinho” recepcionará todas as crianças em visitação àquela decoração, realizando a já tradicional distribuição de balas e brindes para toda a criançada.

Também está contemplado o prédio do anexo de trânsito, que recebe atenção especial com a implantação de iluminação.

De acordo com o superintendente da STTP, Félix Neto, a decoração recebeu uma nova roupagem contemplando toda área do prédio administrativo da autarquia, que será novamente acionada com a expectativa de que nos primeiros dias de visitação o órgão receba centenas de pessoas que se impressionam com a beleza do projeto e criatividade na ornamentação.

“A espera acabou, e o sentimento representativo da tradição da decoração da STTP permanece vivo. Todos os dias nós recebíamos telefonemas, e até mesmo visita de populares perguntando pela nossa decoração, que este ano está adaptada ao projeto de iluminação natalina da Prefeitura, e novamente terá iluminação com cascatas de luzes e de adornos, dando um diferencial na fachada decorativa da STTP”, disse o dirigente.

Ainda de acordo com Félix Neto, a visitação pública estará acontecendo até o próximo dia 06 de janeiro de 2017, data prevista para o encerramento.

Da Redação com Codecom/CG