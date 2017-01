Prefeitura de Campina amplia serviços de saúde na atenção básica

Um dos maiores desafios da saúde pública é garantir a eficiência dos serviços prestados à comunidade. Essa foi uma das prioridades da Prefeitura de Campina Grande, nos últimos quatro anos, em especial na Atenção Básica.

Para isso, a atual gestão da administração municipal precisou, primeiro, recuperar a estrutura das unidades de saúde, dando mais condições de trabalho para os profissionais e conforto aos pacientes, além de criar serviços especializados como as policlínicas.

De 2013 até dezembro de 2016 foram construídas três Unidades Básicas de Saúde. A primeira a ser inaugurada foi a UBS Ronaldo Cunha Lima, no bairro Três Irmãs.

A unidade é a primeira do tipo porte 3, construída no município dentro dos padrões do Ministério da Saúde.

Este ano, a Prefeitura ainda inaugurou uma UBS no Novo Cruzeiro e outra no Distrito de Galante. Mais quatro unidades estão sendo construídas no Raimundo Suassuna (duas unidades) e no Complexo Habitacional Aluízio Campos (duas unidades).

No mesmo período foram reformadas e ampliadas mais de 50 unidades, como a UBS Paus Brancos, no distrito de Catolé de Boa Vista, que estava abandonada e hoje atende toda a população daquela localidade.

Em Catolé de Boa Vista, aliás, todas as oito unidades de saúde foram reformadas. Ainda foram construídas Academias da Saúde nas Malvinas e no Mutirão.

Além das melhorias na estrutura das unidades de saúde, a Prefeitura também aumentou o número das Equipes da Estratégia Saúde da Família da cidade.

No início da gestão eram 80 e atualmente são 105 equipes. O quantitativo de Equipes de Saúde Bucal na Atenção Básica também foi ampliado, passando de 40 para 54 o total de unidades com atendimento de odontologia.

Ainda em relação ao cuidado com a saúde bucal, a Prefeitura implantou dois Centros de Especialidades Odontológicas (CEO’s), sendo um no distrito de Galante e outro em São José da Mata.

O tratamento oferecido nos CEO’s é uma continuidade do trabalho realizado pelas equipes de saúde bucal da Estratégia de Saúde da Família. Os casos mais complexos são encaminhados ao serviço especializado.

Policlínicas – Outra inovação na rede de Atenção Básica foi a criação das policlínicas das Malvinas e da Zona Leste, no José Pinheiro.

As policlínicas realizam atendimento médico especializado, em diversas áreas médicas, como pediatria, urologia, cardiologia e ginecologia, gastroenterologia, dermatologia e neurologia.

Nos novos serviços também são realizados exames de raios-x, eletrocardiograma e ultrassonografia. A proposta das policlínicas é oferecer mais resolutividade às demandas das UBS e descentralizar os serviços especializados, desafogando o fluxo de atendimentos nos hospitais.

Horário diferenciado – Desde 2013, a Secretaria Municipal de Saúde vem ampliando os atendimentos noturnos para os trabalhadores na rede de Atenção Básica.

No Centro de Saúde Dr. Francisco Pinto, que fica no centro da cidade, o horário é diferenciado para o trabalhador do comércio.

A Policlínica das Malvinas e o Centro de Saúde do Catolé também disponibilizam o terceiro turno de atendimentos, assim como acontece no Hospital Municipal Pedro I, que ainda realiza exames e consultas referenciados pelas Unidades Básicas de Saúde nos finais de semana.

Da Redação com Codecom/CG