Prefeito prestigia o lançamento do Encontro para a Consciência Cristã 2017

O prefeito Romero Rodrigues prestigiou, na noite desta segunda-feira, 6, o lançamento oficial do 19º Encontro para a Consciência Cristã.

O evento, marcado por um culto evangélico, foi realizado na Igreja Assembleia de Deus Missão, situada na Rua Antenor Navarro, no bairro da Prata.

O Encontro para a Consciência Cristã 2017 será realizado em toda a área do Parque do Povo, no período de 23 a 28 deste mês.

Foto: Codecom/CG

Evento religioso que mais se expandiu no período do carnaval em Campina Grande, o encontro este ano contará com 17 plenárias matutinas e noturnas, dezenas de palestras e um painel de debate. Entre preletores internacionais e nacionais, mais de 30 convidados integram a programação.

Durante o culto na Assembleia de Deus, o coordenador geral do evento, pastor Euder Fábio, destacou a importância da iniciativa de quase duas décadas de crescimento permanente.

Este ano, o encontro, que se realiza na segunda quinzena de fevereiro, se pautará pelo tema “A tua palavra é a Verdade”.

Foto: Codecom/CG

Romero Rodrigues, que sempre apoiou o evento desde o início de sua primeira gestão, foi alvo de orações também durante o ato religioso e disse não ter dúvidas de que, novamente, este ano, o Encontro para a Consciência Cristã se constituirá num grande sucesso de público e de destaque, não apena para o público evangélico, mas para pessoas de todo o Brasil, que vêm a Campina Grande no período carnavalesco para aprender mais sobre a Palavra de Deus.

