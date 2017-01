Prefeito e vice tomam posse e garatem enfrentar crise com um conjunto de obras

O prefeito reeleito de Campina Grande, Romero Rodrigues, e o vice-prefeito eleito, Enivaldo Ribeiro, foram empossados neste domingo, 1º de janeiro, para o quadriênio 2017-2020. Romero e Enivaldo foram eleitos em outubro, quando a candidatura majoritária da Coligação “Por Amor a Campina” recebeu 138.996 votos.

A sessão solene, de responsabilidade da Câmara de Vereadores, aconteceu no Teatro Municipal Severino Cabral, sob a presidência da vereadora Ivonete Ludgério, que assumiu o comando da Casa de Félix Araújo também na tarde deste domingo.

Estiveram compondo a mesa de autoridades, além dos empossados, a primeira-dama da cidade, Micheline Moura; deputados estaduais Bruno Cunha Lima, Tovar Correia Lima, Guilherme Almeida, Manoel Ludgério e Daniela Ribeiro; os deputados federais Rômulo Gouveia e Aguinaldo Ribeiro; vereadores; juiz Bartolomeu Correia Lima Filho; padre Luciano Guedes (representando o bispo diocesano dom Delson Pedreira) e o pastor Clélio Cabral (OMEBE).

O prefeito reeleito lamentou a crise econômica nacional que tem atingido estados e municípios, sobretudo nos últimos dois anos.

Por isso, neste novo mandato, a intenção do gestor é dar continuidade ao acelerado ritmo de trabalho e zelo pelo dinheiro público, características da administração que têm propiciado o desenvolvimento da cidade em todas as áreas.

Segundo Romero, a cidade não terá a mera continuação de uma gestão. Isso porque, a partir deste domingo, o pensamento é estabelecer um governo com novas metas, como o crescimento econômico e mais avanços em setores como saúde e educação.

“Queremos enfrentar a crise com um vasto conjunto de obras e ações em favor de todos os campinenses”, garantiu.

Neste contexto, em seu discurso de posse, ele anunciou a entrega total do Complexo Aluízio Campos; a implantação da escola de ensino integral bilíngue, no bairro do Pedregal; construção da Cidade do Servidor; instalação de um novo Hospital da Criança; a modernização tecnológica da máquina administrativa, entre outras várias iniciativas.

Romero pretende também, ao longo da gestão, pavimentar mais de 400 ruas, melhorando as condições de infraestrutura e de mobilidade urbana da cidade. Ele garantiu, ainda, a geração de empregos e a melhoria da economia local mediante a implantação do polo industrial do Complexo Aluízio Campos.

“Ali teremos um polo de modas, com empresas das áreas de confecções, artesanato, calçados e outros setores fundamentais para fortalecer a nossa economia”, garantiu.

Romero Rodrigues ainda anunciou, em seu pronunciamento, a compra de novos equipamentos e estruturas em favor da educação municipal, a exemplo da Escola do Sesi (na Liberdade); Escola Cenecista do Distrito de Galante; cinco novos ônibus escolares; além da compra do Clube dos Caçadores, onde funcionarão equipamentos educacionais e um zoológico municipal.

“O desafio é gigantesco. Esta não será a mera continuação do nosso governo, mas uma nova gestão para o povo campinense. Quero, então, que o novo governo seja melhor que o primeiro, apesar do orçamento de 2017 ser equivalente ou menor que o de 2013. Por isso, vai predominar a eficiência e faremos mais com uma menor soma de recursos”, disse.

Solenidade – A sessão especial começou no final da tarde deste domingo, dia 1º. de janeiro. Sob a presidência da vereadora Ivonete Ludgério foi realizada, inicialmente, a composição da mesa de autoridades. Em seguida, a cantora Kátia Virginia cantou os hinos nacional e de Campina Grande. Depois veio o juramento dos empossados e assinatura do livro de posse.

Logo depois vieram os pronunciamentos, sendo o primeiro discurso da primeira-dama de Campina Grande, Micheline Moura, que falou em nome da família do prefeito Romero Rodrigues. Após ela, já em nome da família Ribeiro, discursou a deputada Daniela Ribeiro. Ambas, em tom de emoção, agradeceram o apoio da população, amigos, familiares e aliados.

Na sequência, autoridades religiosas abençoaram os empossados. Isto foi feito pelo padre Luciano (pároco da Catedral e representante do Bispo diocesano) e pelo pastor Clélio Cabral, que é dirigente regional da Ordem Ministérios Evangélicos do Brasil e do Exterior (OMEBE).

A solenidade continuou com o pronunciamento do vice-prefeito Enivaldo Ribeiro. Ele lembrou aos presentes que tem 81 anos de idade, mas dispõe de grande disposição para trabalhar pelo progresso local.

Fez questão de lembrar o ex-vice-prefeito de Campina Grande, Ronaldo Cunha Lima Filho, que abriu mão da sua pretensão de disputar a reeleição nas últimas eleições municipais.

Depois dele, fechando a série de discursos, falou o prefeito Romero Rodrigues, que fez questão de registrar uma série de agradecimentos aos que colaboraram com o êxito da sua primeira gestão, entre eles os vereadores, deputados estaduais e deputados federais e, de forma especial, o senador Cássio Cunha Lima.

Também fez um registro especial de agradecimento ao ex-vice-prefeito Ronaldo Cunha Lima Filho.

A solenidade foi concluída pela vereadora-presidente Ivonete Ludgério, acontecendo, por fim, um registro fotográfico do prefeito e vice-prefeito ao lado dos novos vereadores de Campina Grande.

