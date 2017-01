Prefeito e vice de João Pessoa tomam posse na Estação Cabo Branco

foto montagem/Paraibaonline

O prefeito reeleito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, e o vice-prefeito eleito, Manoel Junior, tomam posse neste domingo (1º) para o mandato na Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) nos anos de 2017-2020, a partir das 17h, na Estação Cabo Branco, Ciências, Cultura e Artes, no Altiplano.

A cerimônia terá início com um ato ecumênico e a solenidade de posse acontece logo em seguida, às 17h30.

Eleitos com 222.689 votos (59,67% dos votos válidos), pela coligação Força da União por João Pessoa no primeiro turno das eleições de outubro, eles serão empossados em uma sessão extraordinária pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), que será eleita no mesmo dia, antes da posse do prefeito.

No último dia 15, Luciano Cartaxo, Manoel Junior, os 27 vereadores e suplentes foram diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).

A imprensa terá uma espaço reservado e não será necessário o credenciamento para o trabalho dos jornalistas que realizarão a cobertura da cerimônia.

Secom/JP