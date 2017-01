Prefeito de Queimadas assegura que não houve transição de governo na cidade

O prefeito de Queimadas, José Carlos de Sousa Rêgo (PSB), ou Carlinhos de Tião, comentou sobre o atual cenário da cidade e destacou que, ao chegar a Prefeitura, notou que houve ‘um desmanche’ onde se notou falta de equipamentos e documentos do município.

Ele ressaltou que não existiu transição de governo na cidade e disse que já existem doze inquéritos policiais instaurados sobre o caso.

– Não houve transição. Nós já vamos com doze inquéritos policiais. Fizemos o que o Tribunal de Contas mandou, que era para esperar até o dia trinta de novembro para passar as informações para as futuras gestões, mas nunca nos foi repassado. Quem vai dizer agora é a justiça – colocou

Carlinhos de Tião afirmou que existem fotos comprovando que carros levaram documentos do município como se fossem patrimônio pessoal do antigo gestor.

As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.

Da Redação