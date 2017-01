Prefeito de Queimadas acusa antecessor de levar peças de computadores da prefeitura

Foto: Reprodução/TV Itararé

O prefeito recém empossado da cidade de Queimadas, no Agreste paraibano, Carlinhos de Tião, reclamou do estado como encontrou a gestão do município.

Segundo ele, não houve transição do governo anterior para o atual e ainda por cima a gestão passada levou até equipamentos e peças dos computadores da prefeitura.

– O maior problema que estamos encontrando é a falta de informação. Infelizmente até os HDs dos computadores foram saqueados – disse Carlinhos.

O novo gestor disse que seu maior desafio inicial será promover a tradicional festa de reis da cidade, que acontece logo no início de janeiro.

As declarações foram concedidas ao telejornal Itararé Notícias da TV Itararé (canal 18.1, digital, e 19, analógico, em Campina).

Da Redação