Prefeito de JP visita Centro de Atividades Especiais e reafirma compromisso

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, visitou, na manhã desta quinta-feira (5) o Centro de Atividades Especiais, comandado pela nova vereadora de João Pessoa, Helena Holanda (PP), que chega à Câmara Municipal (CMJP) com a licença do vereador Durval Ferreira (PP).

O prefeito foi conhecer de perto a atuação da vereadora, que tem um trabalho voltado para as pessoas com deficiências e idosos e garantir suporte para que seus projetos nesta área ganhem força na Câmara.

“A vereadora Helena Holanda, que deve tomar posse nos próximos dias, trabalha por uma causa muito importante e que merece um cuidado especial dos agentes públicos. A Capital ganha com a chegada dela à Câmara. Nós vamos dar continuidade a todo o trabalho que fazemos voltado para a acessibilidade em João Pessoa abraçando a sua causa e reafirmando nosso compromisso com estas pessoas”, afirmou o prefeito Luciano Cartaxo.

O Centro de Atividades Especiais Helena Holanda, que funciona no bairro Pedro Gondim, atende atualmente 369 pessoas, entre crianças, jovens, adultos e idosos com algum tipo de deficiência ou sequelados por acidentes.

A instituição, que é mantida com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), eventos beneficentes e doações, passa por reformas para ampliar a capacidade de atendimentos.

foto: Secom/JP

“Ficamos muito honrados e felizes com a visita do prefeito Luciano Cartaxo. Ele demonstra muito respeito pelo meu trabalho e pela minha causa. É muito bom saber que posso contar com um prefeito disposto a abraçar meus projetos e que se coloca à disposição para que possamos fazer um grande mandato. Achei muito importante o carinho, respeito e delicadeza dele de vir até mim me parabenizar e me deixar confiante de que nosso trabalho terá seu apoio na Câmara”, afirmou a vereadora.

Helena Holanda toma posse nos próximos dias e garante que terá um mandato voltado para toda a população da Capital.

“A minha expectativa é que meus pares lá possam somar junto comigo para fazermos uma gestão diferente, mais humana, de confiança e respeito ao povo. As mulheres agora saem fortalecidas com mais uma vereadora e estou ansiosa para desenvolver meus projetos para as pessoas com deficiência, idosos, artistas e a sociedade como um todo”, declarou.

Secom/JP