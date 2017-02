Prefeito de João Pessoa visita obras do Residencial Saturnino de Brito

foto: Secom/JP

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, visita nesta segunda-feira (6), às 9h, a obra do Residencial Saturnino de Brito, que está sendo construído na comunidade de mesmo nome, na Capital. Ao todo, 1.600 pessoas que viviam em área de risco serão contempladas com as novas moradias.

Com investimento de R$ 58.997.193,00 milhões, o Residencial está dividido em 25 blocos, sendo cada um com 16 unidades habitacionais. Entre as famílias que serão beneficiadas está a da doméstica Marilene dos Santos Lima, mãe de sete filhos.

Há quatro anos a casa de Marilene Santos, que ficava localizada sobre a barreira da comunidade, ficou com a estrutura comprometida e quase desabou por conta das chuvas. Desde então, a doméstica e as crianças estão morando em uma casa custeada pelo auxílio-aluguel.

“Antigamente, o esgoto passava praticamente dentro da minha casa. Tinha o risco da casa cair e as crianças só viviam doente. Agora, tenho esperança de que vou para uma casa de verdade. Estou muito ansiosa para essa mudança”, revelou Marilene Lima.