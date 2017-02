Prefeito de João Pessoa recebe embaixador de Israel e discute parcerias

Foto: Secom/JP

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, recebeu a visita do ministro das Relações Exteriores e embaixador de Israel no Brasil, Itay Tagner, para discutir o estabelecimento de parcerias entre a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) e Israel. O encontro ocorreu na tarde desta terça-feira (7), no gabinete do prefeito, no Centro Administrativo Municipal (CAM).

“Recebemos a visita do ministro de Israel com o intuito de estreitar nossas relações e estabelecermos parcerias, especialmente na área de tecnologia. É muito importante mantermos estes contatos e também contar com a experiência de fora para aperfeiçoarmos nossas políticas e prestação dos serviços para a população em diversas áreas, como a de tecnologia”, afirmou Luciano Cartaxo.

Além do ministro, também estiveram presentes na reunião a assessora especial para a missão econômica israelense no Brasil, Sheila Golabek Sztutman, o secretário de Administração (Sead) da Capital, Roberto Wagner, e a secretária-adjunta da Receita Municipal (Serem), Raquel Di Lessandra Oliveira. O encontro foi articulado pelo deputado federal e presidente estadual do PSD, Rômulo Gouveia.

O prefeito aproveitou a oportunidade para apresentar aos visitantes o Plano de Ação João Pessoa Cidade Sustentável, uma série de ações em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) – em temas como desigualdade urbana, uso do solo, ordenamento territorial, competitividade da economia, modernização da gestão pública, segurança cidadã, mudança climática, desastres naturais e mobilidade – que vai planejar a Capital para os próximos 30 anos.

“A intenção de visitar o prefeito foi de abrir um canal de comunicação e conversar sobre possibilidades de parcerias entre a prefeitura e Israel. Temos algumas ações desenvolvidas em diversas áreas, como segurança, mobilidade urbana, saúde e educação e gostaríamos de compartilhar. O prefeito falou do projeto Cidade Sustentável, que é um projeto maravilhoso que visa trazer muitos benefícios para a população e gostaríamos de contribuir e cooperar de alguma forma”, afirmou Sheila Golabek.