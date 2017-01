Prefeito de João Pessoa faz mudanças na Secretaria de Saúde

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, aceitou o pedido de exoneração do médico José Carlos Evangelista do cargo de secretário de Saúde do Município.

Após aceitar o pedido, o prefeito Luciano Cartaxo decidiu reconduzir Adalberto Fulgêncio para o comando da Secretaria da Saúde, objetivando garantir a normalidade dos serviços no setor.

Outra decisão do prefeito foi definir o nome da secretária Adjunta da Saúde, que será a odontóloga Ana Giovana Medeiros, que já íntegra a equipe da Secretaria como diretora de distrito.

Secom/JP