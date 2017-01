Prefeito de João Pessoa está impaciente com os seus aliados

Pressionado pela base aliada que solicita espaços na gestão e que mantenha na máquina administrativa alguns cargos comissionados que estão exonerados, o prefeito Luciano Cartaxo (PSB) resolver dar um freio nos rebelados e pediu para que os vereadores aliados deem também sua cota de sacrifício em favor da gestão de João Pessoa.

Em entrevista concedida à imprensa na manhã desta quinta-feira (19), quando da inauguração de uma Unidade de Saúde da Família (USF), no bairro de Mandacaru, Cartaxo mandou um recado à sua base na Câmara de Vereadores e pediu para que eles trabalhassem mais e reclamassem menos.

“Eu estou trabalhando e a cidade tem que avançar. Todo mundo tem que dar a sua cota de sacrifício, do vereador ao prefeito. Nós estamos vivendo um momento difícil no país e nós estamos fazendo modificações profundas na estrutura do governo para mantermos o calendário de entrega de obras para a população. Eu acho que o melhor caminho é parar de reclamar e trabalhar”, destacou.

O prefeito explicou ainda que se for só estar reparando problemas, a cidade vai parar e convocou sua base aliada para procurar soluções e que o diálogo estará sempre aberto e permanente entre ele e os parlamentares.

Cartaxo enfatizou ainda que seu gabinete está sempre aberto para receber aos insatisfeitos, muito embora deixando claro que a sua prioridade é a agenda de trabalho e não de queixas particulares.

“Vamos trabalhar. que isso é o mais importante, e olhar para as dificuldades da população. Já passou a eleição da Mesa e não podemos ficar só olhando para questões políticas e de picuinhas”, avaliou.

Da Redação de João Pessoa (Hacéldama Borba)