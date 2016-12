Prefeito de João Pessoa confirma o 1º nome do novo secretariado

O prefeito Luciano Cartaxo (PSD-JP) informou ontem que o jornalista Josival Pereira continuará à frente da Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de João Pessoa.

Josival (foto) assumiu o cargo no primeiro semestre deste ano, com a desincompatibilização do vereador Marcus Vinícius (PSDB).

Fonte: Coluna Aparte, do jornalista Arimatea Souza

Da Redação