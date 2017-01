Prefeito de Campina Grande recebe visita do senador Deca e agradece apoio

Foto: Codecom/CG

No início da noite desta quarta-feira, 04, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, recebeu a visita do senador José Gonzaga Sobrinho, o Deca, do PSDB.

Em seu último dia na interinidade do mandato de 120 dias, em substituição ao senador Cássio Cunha Lima – que retoma o mandato nesta quinta-feira, 05 – Deca fez questão de se reunir com Romero e tratar de questões de interesse da cidade, nesses primeiros dias de gestão do prefeito reeleito.

Acompanhado do assessor Eduardo Antunes, Deca fez uma exposição detalhada de sua experiência no Senado Federal, principalmente num dos momentos mais tensos para o país em 2016.

De sua parte, ressaltou, sempre colocou a pauta da Paraíba como uma das prioridades de seu gabinete e acredita que, apesar do pouco tempo na cadeira de senador, deixou um modesto legado de iniciativas em prol do Estado.

Foto: Codecom/CG

Romero aproveitou a oportunidade para agradecer a Deca todo o apoio dado à sua gestão durante a passagem do parlamentar no Senado e disse que o senador honrou a confiança do Município ao se comportar como um homem público comprometido com Campina Grande e sua gente.

O prefeito de Campina Grande destacou, em especial, o apoio e empenho pessoal de Deca para, em sintonia com o titular Cássio Cunha Lima, ajudar na aprovação da emenda impositiva da bancada paraibana, com valor na ordem de R$ 84 milhões, para a construção integral do Canal de Bodocongó este ano.

Codecom/CG