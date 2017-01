Prefeito de Campina está impedido de mexer no valor da tarifa de ônibus

Foto: Paraibaonline

O procurador do Município de Campina Grande José Mariz revelou que devido a uma decisão judicial o prefeito Romero Rodrigues está impedido de fazer qualquer alteração nos valores da tarifa de ônibus que vier a ser aprovada pelo Conselho Municipal de Transporte.

Segundo Mariz, os dois consórcios que comandam as empresas de ônibus da cidade acionaram a Justiça e conseguiram uma decisão proferida pela juíza Ana Carmen Pereira Jordão proibindo a STTP e o prefeito de fazer qualquer modificação na tarifa.

– Essa decisão impede que se homologue um valor de tarifa diferente do que foi deliberado pelo Conselho – explicou Mariz.

Ele avisou que a Prefeitura vai entrar com um recurso, mas se a tarifa for aprovada no conselho antes da uma resposta a essa ação, vai vigorar a tarifa aprovada pelo órgão.

As declarações foram dadas em entrevista à Rádio Panorâmica FM

