Prefeito de Campina entrega portarias para 95 novos aposentados do município

Em solenidade realizada na manhã desta sexta-feira, 20, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, presidiu a entrega de 95 portarias a novos aposentados do município. A cerimônia aconteceu no auditório do Instituto de Previdência do Município (Ipsem).

Os novos aposentados são oriundos das mais diversas secretarias, especialmente da Educação. Com isso, Campina Grande, em nível de prefeitura, passa a contar com 3.720 aposentados e pensionistas.

Além do prefeito integraram a mesa de autoridades o presidente do Ipsem, Antônio Hermano de OIiveira; secretários André Agra (Planejamento), Paulo Roberto Diniz (Administração) e Iolanda Barbosoa (Educação); Bertrand Cunha Lima (diretor-financeiro do Ipsem) e Raphael Alexander (Coordenador de Benefícios do Ipsem); Também prestigiaram o ato os vereadores Teles Albuquerque e Joia Germano.

O prefeito Romero Rodrigues fez discurso parabenizando os novos aposentados, aproveitando para desejar que desfrutem bem desta nova fase da vida. Ele lembrou o compromisso da gestão em pagar em dia, e de forma antecipada, aos aposentados e pensionistas.

Garantiu que todos os reajustes e políticas de valorização dos servidores da ativa são também estendidos à categoria dos inativos, conforme os princípios legais da paridade e da integralidade.

Por sua vez, o presidente do Ipsem, Antônio Hermano, informou que a média mensal é de concessão de 20 aposentadorias no município, mas neste primeiro mês de 2017 este número chegou a 95, sendo isto resultado da proximidade da futura reforma previdenciária, o que estimula o servidor a buscar o quanto antes a aposentadoria.

Segundo ele, o novo impacto financeiro na folha do Ipsem, com este novo conjunto de aposentados, será da ordem de mais R$ 300 mil.

Durante a solenidade, também fizeram uso da palavra o vereador Teles Albuquerque, a secretária Iolanda Barbosa e Raphael Alexander.

Teles lembrou a necessidade dos aposentados cuidarem da saúde por meio de Programas como o Mexe Campina; Iolanda destacou a possibilidade dos aposentados continuarem a contribuir com o desenvolvimento das atividades educacionais do município, enquanto Raphael prestou uma série de esclarecimentos técnicos para a categoria.

Enquanto isso, Bertrand Cunha Lima disse, durante pronunciamento, que o mundo e o Brasil vivem hoje um dia de incertezas por conta do contexto político, mas quem é aposentado em Campina Grande sabe da certeza de ter o pagamento dos seus vencimentos e da permanência de uma política governamental voltada a valorizar sempre este segmento social.

Já a aposentada Josina Marcelino Agra considera que o momento é de emoção, saudade e, ao mesmo tempo, de realização pelo dever cumprido, pois dedicou os melhores anos da sua vida à causa da educação.

Segundo ela, “é um privilégio o profissional se aposentar no campo de atividade onde atuou com amor e com interesse público”. Além de ter trabalhado em Ingá, ela atuou como professora do município de Campina Grande durante 28 anos.