Prefeito dá boas vindas aos novos contratados da AeC

Foto: Codecom/CG

A empresa AeC acolheu, na tarde desta sexta-feira, 27, durante o evento “Integrar”, realizado no auditório da Faculdade Mauricio de Nassau, mais 300 novos profissionais. A programação foi marcada por muita animação, música, mensagens motivacionais e outras atividades.

A recepção aos novos trabalhadores demonstra a tendência de Campina Grande se diferenciar das demais cidades do país, onde em muitas o desemprego é crescente.

O evento, mais uma vez, foi prestigiado pelo prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, tendo sido recebido calorosamente pelos novos funcionário da empresa call center, instalada no bairro do Cruzeiro.

O prefeito campinense compareceu ao evento na companhia do secretário de Desenvolvimento Econômico (Sede), Luiz Alberto Leite; coordenador de Comunicação (Codecom), jornalista Marcos Alfredo e do novo coordenador do Sine Municipal, Hércules Laffite.

Ele foi recebido por gerentes e colaboradores daquela que é uma das maiores empregadoras na cidade, entre eles o gerente Rodrigo Versiani; Leny Mendonça; psicólogo Wandemberg Augusto da Paz (do setor de RH) e Andréa Rodrigues. Ainda recepcionaram o prefeito as representantes da Faculdade Maurício de Nassau, Luciene Gomes e Marina Barros.

Feliz com a acolhida, o prefeito Romero Rodrigues fez questão de fazer uma saudação aos novos funcionários, destacando o empenho dos dirigentes da empresa pela política de permanente expansão na cidade, oferecendo, assim, cada vez mais novas oportunidades de trabalho e proporcionando mais geração de renda, o que fortalece a economia local.

“Este momento é especial, pois aqui temos reunidas pessoas muito jovens e que agora desfrutarão de uma valiosa oportunidade de emprego. O governo municipal colabora com esta vitória de todos vocês, pois, graças a nossa política de parceria com a iniciativa privada, estamos viabilizando a expansão dos diversos empreendimentos instalados na cidade, a exemplo da AeC”, destacou.

Ele lembrou o empenho da PMCG em viabilizar o desenvolvimento econômico da cidade por meio de ações legítimas como até mesmo abrir mão de tributos, a exemplo do ISS. Fez questão, ainda, de reconhecer o esforço pessoal dos jovens que participaram de um processo seletivo para a conquista de um emprego, obtendo, assim, a partir de agora, os meios financeiros para ajudar no sustento familiar ou mesmo investir nos próprios estudos.

Por sua vez, o secretário Luiz Alberto Leite, destacou que a AeC, ao empregar mais 300 novos trabalhadores, toma uma iniciativa de grande envergadura, pois “é como se uma nova empresa tivesse se instalado na cidade com um investimento de R$ 20 milhões”. Também lembrou o apoio do município na área fiscal, além de ações de infraestrutura e apoio à formação de mão de obra qualificada.

Já do ponto de vista do novo coordenador do Sine Municipal, Hercules Lafitte, a contratação de centenas de empregados representa um grande marco para a economia de Campina Grande. Disse que terá o desafio de permanecer fiel à política de parcerias com a iniciativa privada, defendida pelo prefeito Romero Rodrigues, possibilitando a expansão de empresas como AeC e várias outras instaladas na cidade “Queremos intensificar ainda mais esta ação. Esta será um das nossas metas”, disse.

Foto: Codecom/CG

Para o gerente Rodrigo Versiani, a presença do prefeito nos eventos da AeC fortalece a parceria entre o governo municipal e a empresa. “Por isso, gratos ao prefeito, continuaremos com o compromisso do fortalecer a economia local junto à população e ao governo municipal. A nossa meta, com certeza, será sempre a de gerar mais empregos, oportunidades e renda nessa cidade que nos acolheu tão bem”, declarou.

A AeC é uma das maiores empresas de outsourcing do Brasil, com mais de 20 anos de mercado. Oferece serviços de contact center em todo o país, atendendo empresas de diversos segmentos como telecomunicações, financeiro, governo e serviços de saúde, entre outros. Em Campina Grande, ela está em atividade há cinco anos. Atualmente, emprega mais seis mil pessoas.