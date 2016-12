Prefeito Cartaxo “lava as mãos” e diz que fez sua parte em relação à eleição da CMJP

Não há consenso entre os vereadores em relação à eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de João Pessoa e, pelo andar da carruagem, uma definição ainda está longe de acontecer, ainda mais agora que o prefeito da Capital, Luciano Cartaxo (PSD), “lavou as mãos” e disse que já fez a sua parte em busca de uma união.

Conforme Cartaxo, a discussão agora é exclusiva dos vereadores. Ele revelou que já teve uma conversa em separado com o vereador Durval Ferreira (PP) e depois com Marcus Vinícius (PSDB), ambos fazem parte da base do governo no Poder Legislativo.

O fato é que o atual presidente, muito embora tenha apresentado outro nome para disputa, o de Pedro Alberto Coutinho (PHS), não quer largar de vez o cargo.

“Agora cabe aos vereadores tomarem a decisão. Eu já fiz a minha parte, me dediquei, procurei construir a unidade, o que é muito importante. Dei uma de facilitador nesse processo. A eleição da Mesa está chegando e eu vou continuar nessas últimas semanas focado em cumprir a minha agenda administrativa, entregando obras para a cidade”, ressaltou o prefeito.

Cartaxo afirmou que esse é o compromisso que tem neste final de ano para com o povo de João Pessoa, com a entrega de mais sete obras em e benefício de todos, e que não dá para ficar discutindo o processo eleitoral da Câmara de Vereadores, já que ambos os postulantes são seus aliados.

Da Redação de João Pessoa (Hacéldama Borba)