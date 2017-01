Prefeita de Monteiro destaca parceria com PMCG para auxiliar na limpeza de açudes

A prefeita da cidade de Monteiro, Anna Lorena (PSDB), comentou sobre o trabalho que está sendo feito no município no sentido de contribuir para que as águas do Rio São Francisco cheguem nas condições corretas e o mais rápido possível aos seus destinos.

Ela explicou que um trabalho de organização do esgotamento e regularização na ligação de algumas casas está sendo feito em parceria com a CAGEPA e o Dnocs.

Anna ainda citou que uma parceria foi firmada junto à Prefeitura de Campina Grande para que algumas máquinas sejam cedidas para auxiliar na limpeza dos açudes de Poções e Camalaú e na abertura de valas.

– Após a obra do próprio canal, temos a limpeza dos açudes de Poções e Camalaú e todo o trajeto. Isso é uma luta de todos, não só do Cariri, mas também da Borborema – colocou

As informações foram veiculadas na emissora de rádio Caturité AM.