Prefeita de Mamanguape inicia negociação para repactuar dívida com INSS

O secretário de Representação Institucional do Governo do Estado em Brasília, deputado Ricardo Barbosa (PSB), intermediou a negociação entre a prefeita de Mamanguape, Maria Eunice, e o presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Leonardo Gadelha, em relação à repactuação das dívidas deixadas pelo ex-prefeito daquele município.

Em razão de parcelamento de uma das dívidas realizado pela antiga gestão “no apagar das luzes” e que, segundo a atual prefeita, praticamente inviabiliza a atual administração, o município está pagando cerca de R$ 250 mil mensais, somados aos R$ 260 mil de outro parcelamento que já havia sido negociado, o que totaliza R$ 510 mil mensais.

Isso sem contar em outra dívida de R$ 8,3 milhões referente às competências do período de janeiro de 2013 até o décimo-terceiro salário de 2014.

“Isso é impraticável e compromete seriamente os investimentos no município e até a máquina de custeio”, protestou o deputado Ricardo Barbosa, informando que, nos próximos dias, será aberta discussão sobre o assunto na Receita Federal da Paraíba e em Brasília para se encontrar uma solução ao problema.

Ainda durante o período de transição, Eunice havia solicitado ao então prefeito Eduardo Brito, por ofício, que deixasse o parcelamento da dívida junto ao INSS para a sua gestão, a fim de poder negociar em condições que ela considerasse viáveis. No entanto, ele recusou.

Da Redação com Ascom