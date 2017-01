Prédio histórico sede do escritório de Umbuzeiro é restaurado

O prédio onde funciona o escritório local da Emater na cidade de Umbuzeiro, no Cariri paraibano, foi recuperado e entregue à população que, a partir de agora, passa a ter um ambiente renovado destinado ao atendimento de agricultores familiares.

O presidente da Gestão Unificada, Nivaldo Magalhães, destacou que as reformas de escritórios da Emater vêm se realizando a partir de um esforço e dedicação dos seus chefes locais e regionais, visando oferecer melhor ambiente para desenvolver suas atividades e receber os agricultores familiares.

As reformas também contemplam pinturas padronizadas, com novas placas de identificação.

Este prédio em Umbuzeiro pertencia a uma antiga Cooperativa Agrícola Mista e tendo sido doado à Emater pela Prefeitura Municipal há quatro décadas durante a gestão da prefeita Terezinha Pessoa.

Há 12 anos, sem nenhum melhoramento, agora o prédio teve substituídos todo madeiramento, telhado e recebeu novas portas e pinturas com reformas de banheiros. Todos os trabalhos foram feitos com recursos próprios.

O prédio da Emater em Umbuzeiro, por exemplo, há quatro anos necessitava de melhoria. A iniciativa de fazer as melhorias foi do escritório regional da Emater de Campina Grande, com acompanhamento do escritório local, e tem um grande valor histórico.

Sua construção data do início do século passado.

Com essa iniciativa a empresa estadual de extensão rural contribui para a preservação da história da cidade onde nasceram o ex-presidente da República Epitácio Pessoa e do jornalista Assis Chateaubriand. Alguns escritórios estão com reformas programadas para este ano.

Das 15 regionais da Emater, 10 já promoveram reformas: Areia, São Sebastião de Lagoa de Roça, Pilões, Areial, Alagoa Nova e Esperança. Em andamento a reforma de Puxinanã.

Também será feita a reforma no prédio do Regional. Nesta região todos os escritórios próprios passaram por melhorias.

Campina Grande – Lagoa Seca e Cabaceiras. Umbuzeiro, em andamento. Pinturas: Pocinhos e Natuba.

Serra Branca – A metade dos escritórios desta região funciona dentro de prédios de prefeituras.

Escritórios com pinturas dos prédios e fachadas concluídas: São João do Tigre, São Sebastião do Umbuzeiro, Monteiro.

Iniciando em breve os trabalhos em Assunção e Taperoá e na sequência, Livramento. Já no prédio onde funcionam o regional e a unidade local de Serra Branca, a obra ocorrerá nos primeiros meses do próximo ano.

Solânea – Reforma e pinturas no prédio da regional, Serraria, Arara, Tacima e Cacimba de Dentro. Em breve será o de Bananeiras.

Sousa – Aparecida, Nazarezinho, São Francisco, Uiraúna, Santa Cruz, Sousa, Lastro, Poço Dantas, Vieiropólis, Marizopólis. Joca Claudino e São José de Lagoa Tapada.

Itabaiana – Reforma do Regional/local e em Salgado São Félix, Juripiranga e Pedras de Fogo. João Pessoa prepara-se para iniciar as reformas em seis unidades operadoras.

Pombal – Os trabalhos estão em andamento na unidade operativa de Lagoa e as demais foram programadas para 2017.

Itaporanga – Estão concluídas as reformas de Olho D’água, iniciando as obras em Santana de Mangueira e, no decorrer deste mês, será a vez das unidades operativas de Piancó e São José dos Cordeiros.

Patos – Região onde foram realizadas as primeiras reformas que chegaram aos 18 escritórios. São os de Areia de Baraúnas, Cacimba de Areia, Catingueira, Junco do Seridó, Mãe D’água, Malta, Passagem, Patos, Quixaba, Salgadinho, Santa Luzia, Santa Terezinha, São José de Espinharas, São José de Bonfim, São José do Sabugi, São Mamede e Várzea.

