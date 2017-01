Preço da cesta básica oscila em mais de R$ 140 em nove supermercados

O preço da cesta básica nesta semana em João Pessoa apresenta diferença de R$ 126,57, de acordo com uma comparação feita pelo Setor de Pesquisa e Estatística da Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado da Paraíba (Procon-PB), em nove supermercados. A categoria de carnes foi a que mais contribuiu na diferença desta semana.

A pesquisa foi realizada na quarta-feira (11) e o menor preço encontrado da cesta básica completa era de R$ 242, 53 no supermercado Todo Dia, nos Bancários. Já o maior valor da cesta foi encontrado no supermercado Pão de Açúcar, em Miramar, por R$ 369,11. Essa diferença de R$ 126,57 representa uma variação de 52,19%.

Os alimentos que mais contribuíram com essa diferença são as carnes, que apresentam opções de economias de R$ 15,81 na chã de dentro ( com preços que vão de R$ 19,98 até R$ 35,79), R$ 5,78 na acém com osso (R$ 13,99 até R$ 19,75) e na carne patinho de R$ 12,26 (19,98 até 32,24). Ainda entre as maiores diferenças, o preço do feijão carioca (Kicaldo) foi de R$ 5,99 até R$ 13,99, que também pode levar a uma economia de R$ 7,99.

Já o quilo de tomate registrou variação em torno de 181,85% com diferença em R$ 4,51 (R$ 2,48 até 6,99). A banana Pacovan apresentou variação de 152,25%, numa diferença em R$ 2,71 (R$ 1,78 até R$ 4,49) e a batata doce em 101,01%, com diferença de R$ 3,01 (R$ 2,98 até R$ 5,99). Veja outras diferenças e variações na tabela:

Foram 13 itens comparados, escolhidos de acordo com a lista de alimentos para a cesta básica na Paraíba, elaborada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que inclui: carne (4,5kg), leite (6l), feijão (4,5kg), arroz (3,6kg), farinha (3kg), batata (6kg), legumes (12kg), pão francês (6kg), café em pó (300kg), frutas (7,2kg), açúcar (3kg), óleo (750g) e manteiga (750g).

Os supermercados abordados foram: Bem Mais (Rua Empresário João Rodrigues Alves, Bancários), Bompreço (Avenida Parque Solon de Lucena, Centro), Carrefour (Rua Empresário João Rodrigues Alves – Bancários), Extra (Avenida Epitácio Pessoa, Tambauzinho), Extra (Avenida Walfredo Macedo Brandão, Bancários), Hiper Bompreço (Avenida Epitácio Pessoa, Torre), Pão de Açúcar (Avenida Epitácio Pessoa – Miramar), Super Box Brasil (Rua Deputado Petrônio Figueiredo, Geisel) e o supermercado Todo Dia (Rua Enfermeira Ana Maria Barbosa de Almeida, Bancários).

Secom/PB