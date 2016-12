Prazo para pagamentos de recibos de licenciamentos de veículos é estendido

Em razão do fechamento dos bancos nesta sexta-feira (30), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB) determinou que as guias para pagamentos de recibos de licenciamentos de veículos com vencimentos nessa data serão consideradas sem multa e sem prejuízos para os proprietários até o primeiro dia útil do próximo ano (09/01/2017).

No período de 2 a 6 de janeiro, o Detran-PB suspenderá o atendimento personalizado ao público, no tocante aos registros de veículos. A suspensão se dará para aperfeiçoar e adequar o sistema ao serviço de emissão de boletos para pagamentos do licenciamento e do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por meio dos sites do Detran e da Secretaria de Estado da Receita (SER). Durante esse período, o expediente interno será normal, inclusive no que se refere à Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Durante esse período serão realizados treinamentos com os servidores que trabalham no atendimento da sede, dos postos do Detran e das Ciretrans, a fim de adequação ao novo sistema. O atendimento personalizado ao público e os demais serviços voltarão a funcionar normalmente a partir do dia 9 de janeiro do próximo ano.

Da Redação com Secom/PB