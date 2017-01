Praia de Pipa é próximo destino do Sesc

No mês de fevereiro o Sesc Paraíba aponta para o estado do Rio Grande do Norte e proporciona um passeio para praia de Pipa. A viagem acontece no dia 12 de fevereiro, um domingo, com horário de saída às 6 horas.

Os interessados em participar da excursão devem procurar o setor de Turismo Social para efetuar o cadastro.

Localizada no município de Tibau do Sul, a 85 km de Natal, a praia de Pipa é conhecida pelo seu grande fluxo de turistas, festas, bares, quiosques com diversas opções de comidas, passeios, entre tantos outros atrativos.

Suas belezas naturais encantam a todos, principalmente aqueles que gostam de apreciar a natureza.

Para mais informações os interessados podem entrar em contato com o Turismo Social do Sesc Paraíba através do número (83)3208-3161. O setor fica localizado na Rua Desembargador Souto Maior, 291, Centro.

