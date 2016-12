Praça vai homenagear jornalista, em Campina

Moradores do bairro sustentável Portal Sudoeste, nas proximidades do conjunto Três Irmãs e adjacências,irão receber oficialmente no próximo ano, um novo espaço de saúde e lazer. A Praça vai homenagear o jornalista Erialdo Pereira.

A propositura da homenagem é de autoria do vereador Sargento Régis e foi sancionada pelo prefeito Romero Rodrigues.

A Praça construída com recursos próprios está em fase de conclusão e os moradores já desfrutam do espaço de lazer que oferece vários benefícios para a comunidade.

Em breve a Praça que será inaugurada por Romero, dispõe de academia, quadra e vários equipamentos.

A construção contou com o apoio da construtora Andrade Marinho que se preocupou em atender a compensação ambiental e garantir maior conforto e comodidade para população.

A engenheira Denise Sena, que foi casada com Erialdo Pereira, agradeceu a iniciativa do poder público de homenagear o esposo.

Ela disse que está orgulhosa da grande homenagem que está sendo dedicada ao jornalista que nos últimos anos colaborou com as ações ambientais de Campina Grande.

“Estou profundamente agradecida. É uma homenagem muito justa para um homem que foi apaixonado por Campina e que abraçou sua vida profissional com ética e amor”, pontuou Denise.

Erialdo Pereira morreu aos 67 anos, vítima de uma parada cardíaca após a evolução de um quadro de insuficiência renal, em julho de 2016 no hospital Português de Recife.

Ele foi editor geral das TVs Cabo Branco e Paraíba, afiliadas da Rede Globo na Paraíba, onde atuou desde a fundação em 1986.

O jornalista nasceu em Cajazeiras e começou a carreira em João Pessoa na década de 60 onde trabalhou em rádios e jornais.

Depois foi para o Rio de Janeiro, retornando a Paraíba em 1978 onde começou a atuar no jornal impresso.

Quando foi fundada a TV Cabo Branco, assumiu a editoria na em 1986 e depois o mesmo cargo na TV Paraíba, onde permaneceu até o até o ano de 2004, quando começaram os problemas de saúde.

A prefeitura de Campina já construiu e revitalizou cerca de 30 praças e logradouros públicos.

Agora mais seis novas áreas de lazer estão sendo construídas com previsão de inauguração para o próximo ano.

Os novos espaços construídos, ganharam equipamentos de ginástica, pista para caminhada, bancos, iluminação moderna, quiosques, lixeiras e arborização.

Além de Campina, os distritos também foram beneficiados com áreas de lazer. As obras, em grande parte, são executadas pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), mas contam também com o apoio da Secretaria de Obras e Planejamento. Todo trabalho é feito com recursos próprios do município.

Em todas as praças, estão sendo plantadas mudas de árvores provenientes do viveiro municipal, para contribuir com a preservação do meio- ambiente.

Da Redação com Ascom