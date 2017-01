Posse dos novos gestores do TJPB está marcada para fevereiro

A solenidade de posse dos novos membros da Mesa Diretora do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, João Benedito da Silva e José Aurélio da Cruz, respectivamente, nos cargos de presidente, vice-presidente e corregedor- geral de Justiça, será no próximo dia 1º de fevereiro.

De acordo com a programação oficial, a posse dos novos membro da Mesa Diretora do TJPB terá início às 10h, com a celebração de uma missa em Ação de Graças, na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves (Centro).

À tarde, às 16, a programação terá seguimento com a sessão solene de posse, no Centro Cultural Ariano Suassuna (TCE-PB), no bairro de Jaguaribe.

A Presidência do Tribunal, através do Cerimonial, deu início na manhã desta terça-feira (10) a expedição de convites para a posse dos futuros gestores do Poder Judiciário estadual.

Os magistrados Joás de Brito Pereira Filho, João Benedito e José Aurélio foram eleitos no dia 22 de dezembro de 2016, em sessão administrativa convocada para eleição da nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça da Paraíba, para o biênio 2017/2018.

Da Redação com Ascom