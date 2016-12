Por utilizar rastreador, moto roubada no Centro de CG é localizada em pouco tempo

Na manhã desse sábado (24), um homem que se encontrava no Parque do Povo denunciou à polícia que sua moto havia sido roubada no local.

A motocicleta, de marca Bros 160, cor vermelha e placa QFH-7987, possuía um rastreador.

A vítima, junto da polícia, localizou a moto nas proximidades do Motel Saara, em uma rua projetada e abandonada, já após o bairro da Ressurreição.

Nenhum morador das proximidades se dispôs a dar detalhes sobre a presença da moto no local.

O veículo foi entregue ao dono através da autoridade de plantão da polícia após o ocorrido.

Da Redação