População campinense vai poder pagar multas de trânsito com 40% de desconto

Campina Grande vai ser inserida no aplicativo de multas do Denatran, que oferece 40% de descontos no pagamento das infrações.

A informação é do superintendente da STTP de Campina Grande, Félix Araújo Neto, que esteve reunido com a direção do Denatran, nesta quarta-feira, 04.

Segundo ele, a população deve baixar o aplicativo no celular e ter acesso às multas e aos descontos.

– O código de trânsito permite que o cidadão receba 40% de desconto nas multas e não de 20%, como tem sido praticado no Brasil inteiro. Estive ontem reunido com o diretor do Denatran e pedi para que fosse cumprida a lei dos 40% de descontos em Campina Grande. Eles acataram o pedido e Campina Grande vai ser inserida no sistema de notificação eletrônica. As pessoas baixam o aplicativo e, através deste, podem ter acesso a qualquer multa registrada e conferido os 40% de desconto no pagamento da multa – comentou.

Félix ressaltou que Campina Grande é a primeira cidade do Brasil a ser inserida nesse sistema de notificação eletrônica, controlado diretamente pelo Denatran.

O superintendente afirmou que a estimativa é que o sistema de multas com desconto de 40% funcione a partir do dia 1 de fevereiro.

As informações são da Rádio Correio FM

Da Redação