Ponto de venda de drogas em Santa Rita é desarticulado

A Polícia Militar desarticulou um ponto de venda de drogas que funcionava em uma casa, no bairro Marcos Moura, em Santa Rita.

No local, foram detidos dois adolescentes e preso um homem. Os três estavam com 150 gramas de cocaína.

Os policiais do 7º Batalhão chegaram até a residência, que era de uma mulher que já foi presa por tráfico de drogas, através de denúncia feita para o 190, número do Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop).

A cocaína foi encontrada pelos cães farejadores do Canil do Batalhão de Operações Especiais, pois estava enterrada no quintal da casa.

Os suspeitos, dois deles de 17 anos e o outro de 19, foram levados para a 14ª Delegacia Distrital, em Tibiri, e autuados por tráfico de drogas.

Secom/PB