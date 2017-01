Polícia vai simular atropelamento do agente do Detran, em JP

A Polícia Civil da Paraíba deve realizar, na noite desta terça-feira (31) a reprodução simulada da ocorrência que resultou no homicídio do agente de trânsito Diogo do Nascimento, 34, que morreu no domingo (22), no Hospital de Emergência e Trauma, após ser atropelado pelo estudante Rodolpho Gonçalves Carlos da Silva, 24, no bairro do Bessa, durante uma blitz da Operação Lei Seca.

De acordo com o delegado Reinaldo Nóbrega da Delegacia de Crimes contra a Pessoa (Homicídios) da Capital, a reprodução dos fatos ocorridos naquele sábado vai contar com a presença da equipe da unidade policial especializada, do Instituto de Polícia Científica (IPC), de testemunhas, agentes de trânsito e ainda de Rodolpho, que foi intimado a comparecer.

A Polícia Militar e a Superintendência de Trânsito da Capital darão apoio ao trabalho, que será realizado a depender das condições climáticas em João Pessoa, que devem estar semelhantes à data do fato (sem chuva).

A reprodução simulada será iniciada às 20h, na Avenida Presidente Afonso Pena, bairro do Bessa, em frente ao restaurante Camarão Grill.