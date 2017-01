Polícia registra pelo menos oito roubos de veículos nas últimas 24h na Paraíba

Pelo menos oito veículos foram roubados e furtados nas últimas 24h na Paraíba.

Segundo informações do boletim do Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP), os crimes aconteceram em Campina Grande, nos bairros do Serrotão e Bodocongó, nas cidades de Braúnas, Puxinanã, Santa Cecília, Esperança e Monteiro.

Em todas as situações a polícia não conseguiu recuperar os veículos e nem identificar os bandidos