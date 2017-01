Polícia recaptura 67 presos foragidos após rebeliões em presídios de Manaus

As forças de segurança do Amazonas recapturaram mais cinco fugitivos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e Instituto Penal Antônio Penal (Ipat), somando 67 presos recapturados até às 14h30 de hoje (7), informou o Comitê de Gerenciamento de Crise no Sistema de Segurança Pública do Amazonas.

Ao todo, 184 presos fugiram das penitenciárias do estado entre os dias 1º e 2 de janeiro, durante rebelião e confrontos entre facções criminosas dentro de unidades prisionais, que resultaram em 60 mortes.

Agência Brasil