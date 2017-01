Polícia prende um dos acusados de roubar veículo em Campina

Foto: Reprodução/TVPB

Foi preso nesta segunda-feira (23) um dos acusados de roubar um veículo no bairro Catolé, em Campina Grande, na semana passada.

As câmeras de segurança da rua registraram a ação dele e seus comparsas.

Wesley Marinho Santos, 19 anos, foi preso na casa de um amigo, no bairro do Velame e segundo a polícia, ele teria confessado participação no crime.

Em seu depoimento, o acusado informou que foi contratado para fazer o roubo e recebeu a quantia R$ 3 mil pelo crime. A polícia procura agora a arma e os outros envolvidos no assalto.