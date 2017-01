Polícia prende trio suspeito de atuar no bairro do Cristo, em João Pessoa

A Polícia Militar conduziu até a Central de Polícia Civil, na tarde desta quarta-feira (11), na Capital, mais três suspeitos de roubos a pessoas.

O trio foi interceptado no bairro do Cristo Redentor, durante ação dos policiais da 6ª Companhia do 1º Batalhão para reforçar o combate aos crimes contra o patrimônio na área.

Segundo informações da soldado Fabiana Silva, que participou da ação que tirou os suspeitos de circulação, os três estavam com um simulacro de revólver.

“A réplica era utilizada para intimidar pessoas, principalmente mulheres, nos pontos de ônibus dos bairros”, disse.

A PM já vinha recebendo denúncias sobre assaltos no bairro praticados por três acusados com as mesmas características dos detidos nesta quarta-feira.

Em toda capital, a Polícia Militar está intensificando as ações contra este tipo de crime, principalmente no mês de janeiro com a Operação Férias, que vai até o próximo dia 31.

Da Redação com Secom/PB