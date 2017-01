Polícia prende suspeito em flagrante com arma e drogas , em JP

A Polícia Militar apreendeu um revólver TA, 80 pedras de crack e 60 comprimidos psicotrópicos – popularmente chamados de “aranha” – no início da tarde desta quarta-feira (4), durante uma incursão realizada pelo Regimento de Polícia Montada (RPMont) e Força Tática do 1º Batalhão na comunidade Itabaiana, no bairro do Cristo Redentor, na Capital.

O material foi encontrado com Luan Gonçalves da Silva, de 22 anos, que foi preso em flagrante. A ação teve o objetivo de reprimir o tráfico de drogas na localidade e prender suspeitos flagrados com armas ou comercializando entorpecentes.

O capitão Clecitoni Albuquerque, do Regimento de Polícia Montada (RPMont), adiantou que as ações vão continuar na comunidade.

“Tínhamos o informe de que o suspeito estava armado na comunidade, montamos essa ação com a orientação do Núcleo de Inteligência do 1º Batalhão, o que resultou na prisão do acusado, e novas ações serão desencadeadas para sufocar o tráfico na comunidade e prender mais suspeitos com objetos ilícitos”, destacou.

Luan Gonçalves, que já foi preso por porte ilegal de arma, foi apresentado na Central de Polícia Civil, no bairro do Geisel.

Da Redação com Secom/PB