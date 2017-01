Polícia prende suspeito de tráfico de drogas que utilizava colete de uso restrito

Policiais da Ronda Ostensiva Tática com Apoio de Motocicletas (Rotam) do 5º Batalhão apreenderam um colete à prova de balas, 500 gramas de maconha e 100 gramas de crack, na noite dessa quinta-feira (26), quando as equipes faziam rondas na comunidade Nova República, no bairro do Geisel, zona sul da Capital.

As drogas e o equipamento de proteção balística (que é de uso restrito, conforme definido no artigo 16 da lei federal que regulamenta a fiscalização de produtos controlados) foram encontrados com Daniel Batista da Silva, de 26 anos. Ele tentou fugir quando percebeu a presença da PM, mas após uma perseguição na comunidade, o suspeito foi preso em flagrante.

Daniel Batista foi conduzido para a Central de Polícia Civil, no Geisel.