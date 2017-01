Polícia prende suspeito de tráfico de drogas e apreende arma de fogo, em João Pessoa

foto: Secom/PB

A Polícia Militar, através do 5º Batalhão, realizou, nessa sexta-feira (6), a prisão de um homem de 19 anos e a apreensão de um revólver calibre 38 e de 116 gramas de cocaína. A ação ocorreu no bairro do Colinas do Sul, na Capital.

Após receberem informações de que o suspeito se encontrava com uma arma de fogo, os policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão localizaram o homem, realizaram uma abordagem e encontraram o revólver calibre 38 e a droga.

O detido foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes.