Polícia prende suspeito de homicídios na cidade de Santa Rita

Uma operação realizada por policiais do 7º Batalhão prendeu, na manhã desta sexta-feira (27), um homem suspeito de cometer pelo menos cinco assassinatos na localidade conhecida por ‘escadaria’, no bairro Alto das Populares, em Santa Rita. Wellington Oliveira da Silva, de 22 anos, foi preso com um revólver calibre 38.

De acordo com o comandante do 7º Batalhão, coronel Júlio César, a PM vinha reunindo informações para chegar até ele, que é acusado de matar, no dia 21 de dezembro do ano passado, um homem de 40 anos, também no Alto das Populares.

“No dia do crime, que teve como vítima Claudio Gomes de Oliveira, recebemos várias denúncias informando que o autor seria Wellington. Ele já tinha sido preso, em 2016, por homicídio e conseguiu responder em liberdade, mas voltou a praticar novos crimes desse tipo, então a prisão dele representa a prevenção de outros assassinatos em Santa Rita, especificamente na ‘escadaria’, onde ele atuava”, comentou.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Homicídios, na Central de Polícia Civil, em João Pessoa.