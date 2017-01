Polícia prende suspeito de assaltar farmácia em João Pessoa

A Polícia Militar prendeu em flagrante um dos suspeitos de assaltar uma farmácia, nessa segunda-feira (30), no bairro Ernani Sátiro, em João Pessoa.

Bruno Rodrigues da Silva, de 23 anos, fazia parte do bando responsável pelo crime e foi preso durante um cerco montado pela PM.

Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38 e ainda recuperada uma moto que foi levada no assalto.

Segundo informações do tenente Bertuni Silva, da Força Tática do 5º Batalhão, na fuga houve uma troca de tiros entre os bandidos e um homem não identificado.

“Recebemos a informação de que aconteceu o assalto a uma farmácia na principal do bairro, onde na fuga teve uma troca de tiros e um dos suspeitos tomou uma moto para fugir. Fizemos um cerco no bairro e conseguimos prender um dos acusados, que foi o que levou a moto. Ele estava com uma arma de fogo e também uma pulseira que levou do dono do veículo”, detalhou.

Na ação, outra moto que também foi usada no crime foi apreendida. O suspeito, após receber atendimento médico no hospital de trauma, já que caiu da moto, foi levado para a Central de Polícia Civil, no Geisel.