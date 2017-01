Polícia prende mais um envolvido na morte de empresária em Campina

Na manhã desta terça-feira (10), os delegados da Polícia Civil de Campina Grande, Ellen Maria e Cristiano Santana, apresentaram durante entrevista coletiva à imprensa o suspeito de conduzir a moto utilizada para dá fuga ao atirador que matou a empresária Célia Márcia Santos Cirne, de 69 anos.

Célia foi abordada pelos suspeitos no dia 24 de dezembro de 2016 quando saia de um estacionamento localizado na Rua Getúlio Vargas, no Centro de Campina Grande. A empresária foi baleada durante um assalto e não resistiu.

O homem de 26 anos foi preso na segunda-feira (9) e confessou que participou do crime. Segundo a delegada Ellen Maria, existem outras pessoas envolvidas no crime.

– Ele confessou o envolvimento, contou como foi no dia e passou muitos detalhes do que tinha acontecido. A partir desses detalhes e de tudo que já vinha sido construído, é que vimos que não era só duas pessoas diretamente envolvidas. Existem mais pessoas envolvidas com esses fatos- disse.

O delegado Cristiano Santana afirma que o depoimento do suspeito bate com as imagens do vídeo usado nas investigações. Já o primeiro suspeito preso foi liberado na segunda-feira(9) por ordem judicial.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

Da Redação