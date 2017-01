Polícia prende integrantes de quadrilha que trazia carros roubados no RN para a PB

Foto: Secom/PB

A Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (24), três suspeitos de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubos de veículos no Estado do Rio Grande do Norte e trazer os carros para a Paraíba.

Os acusados, de 30, 29 e 19 anos, foram interceptados com dois veículos roubados em um bloqueio montado por policiais do 6º Batalhão, na cidade de São João do Rio do Peixe, no Sertão da Paraíba.

Conforme informações do comandante do 6º Batalhão, tenente-coronel Cunha Rolim, a prisão do trio aconteceu depois que um carro foi roubado de uma empresa, na cidade de Mossoró- RN.

“O veículo era rastreado e a empresa nos informou que o carro estava vindo para a Paraíba, então foi montado um bloqueio que interceptou três carros, sendo dois deles roubados e o terceiro era o que dava apoio nos assaltos e também no transporte dos veículos para a Paraíba”, destacou.

Foto: Secom/PB

O oficial contou ainda que na delegacia um dos presos recebeu a ligação de um homem perguntando pelo carro. “Esse homem, que estava esperando a chegada de um dos carros roubados, já foi identificado, mas não foi possível configurar a participação dele como receptador, pois a entrega não chegou a ser feita”, acrescentou.

Os três presos são do Rio Grande do Norte. Eles foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, em Cajazeiras.