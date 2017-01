Polícia prende dupla suspeita de assalto após interceptar fuga no Cariri

Dois homens suspeitos de assaltar um supermercado na cidade de Livramento e praticar outros três roubos a pessoas no município foram presos em flagrante, na noite da quarta-feira (11), por um sargento do 11º Batalhão da Polícia Militar, que interceptou a fuga dos criminosos na cidade de São José dos Cordeiros, no Cariri da Paraíba.

O sargento Custódio estava de folga, mas prendeu os suspeitos após receber informações de que a dupla, que estava em uma moto, vinha em direção ao município após os crimes.

Na ação, que contou com o apoio dos policiais da Rádio Patrulha do 11º Batalhão, foram apreendidos dois revólveres e recuperados sete celulares, dinheiro e a moto utilizada nos assaltos, que havia sido roubada na última segunda-feira (9), na cidade de Monteiro, também na região.

Os presos são José Cláudio Clementino da Silva, de 27 anos, e o albergado Aderaldo Fernandes, 29.

Eles chegaram a trocar tiros e acabaram feridos nas pernas, sendo atendidos no hospital de Serra Branca e depois apresentados na Delegacia de Polícia Civil, em Taperoá.

FONTE: Secom/PB