Polícia prende dupla suspeita de assalto a ônibus e recupera objetos em João Pessoa

O Grupo Tático do Batalhão de Polícia Ambiental prendeu em flagrante, na noite dessa terça-feira (27), dois suspeitos de assaltar o ônibus da linha 502 (Geisel), no bairro do Castelo Branco, na Capital.

Gilson Moreira Diniz, de 31 anos, e Eduardo Rafael Costa dos Santos, 25, estavam armados com facas e roubaram o dinheiro do ônibus e também objetos de passageiros.

Todo material levado do assalto foi recuperado. A dupla estava vestida de blusões com capuzes para tentar dificultar a identificação durante a ação criminosa, mas logo após o roubo, os policiais iniciaram as diligências e conseguiram localizar os dois suspeitos ainda no bairro.

Eles foram apresentados na Central de Polícia Civil, no bairro do Geisel.

Secom/PB