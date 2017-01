Polícia prende dois homens e apreende armas e binóculo em João Pessoa

A Polícia Militar apreendeu dois revólveres, três simulacros e um binóculo usado para monitorar a presença da polícia, nessa terça-feira (24), durante ação realizada para prender integrantes de grupos rivais que estariam trocando ameaças, no Bairro dos Novais, em João Pessoa.

Foram presos dois homens, de 18 e 30 anos. Eles ainda tentaram fugir pulando o muro das casas, mas foram detidos.

Os dois fazem parte de um grupo criminoso da Rua Marta da Luz, que estaria em confronto constante com suspeitos da Rua Marta Pacheco, localizadas no Bairro dos Novais.

Os presos foram apresentados com o material apreendido na Central de Polícia Civil, no Geisel. A PM intensificou as ações na localidade e mais pessoas devem ser presas nos próximos dias.